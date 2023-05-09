Мадуро передал приветствие России в связи с Днём Победы
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«Мы приветствуем народ исторически Великой России, празднующей победу Красной армии над фашистской Германией», — приводит РИА Новости слова Мадуро в Twitter.
Он почтил память героев, героинь и мучеников, сражавшихся за мир и спасших человечество от фашизма.
Ранее на Красной площади в Москве прошёл парад по случаю 78-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Знамённая группа вынесла на Красную площадь флаг России и Знамя Победы — красный стяг, водружённый над Рейхстагом бойцами 150-й Идрицкой дивизии в 1945 году.