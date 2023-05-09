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Норвегия отказала российским дипломатам в посещении мемориала советским воинам

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Норвегия отказала российскому генконсульству в Баренцбурге на Шпицбергене в совместном посещении мемориала советским морякам на острове Надежды.
Норвегия отказала российским дипломатам в посещении мемориала советским воинам
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщил генеральный консул России на архипелаге Андрей Чемерило.

Он уточнил, что ближайший мемориал советским воинам расположен на острове Надежды в 350 км от Баренцбурга.

«К нашему огромному сожалению, у генконсульства отсутствует возможность посещать остров самостоятельно, а норвежская сторона ответила отказом на нашу просьбу о совместном посещении острова», — цитирует Чемерило РИА Новости.

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