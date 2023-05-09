Норвегия отказала российским дипломатам в посещении мемориала советским воинам
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Об этом сообщил генеральный консул России на архипелаге Андрей Чемерило.
Он уточнил, что ближайший мемориал советским воинам расположен на острове Надежды в 350 км от Баренцбурга.
«К нашему огромному сожалению, у генконсульства отсутствует возможность посещать остров самостоятельно, а норвежская сторона ответила отказом на нашу просьбу о совместном посещении острова», — цитирует Чемерило РИА Новости.
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