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Политолог Харрис: Зеленский захочет реванша и захвата Крыма в случае перемирия

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Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Донбасса и Крыма, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие.
Политолог Харрис: Зеленский захочет реванша и захвата Крыма в случае перемирия
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Об этом пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии университета Колорадо Питер Харрис.

По мнению эксперта, возможное перемирие не сбавит реваншистских настроений киевских властей.

«Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории», — заявил Харрис.

Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил мнение, что конфликт на Украине вряд ли закончится для Киева «позиционными выигрышами».

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