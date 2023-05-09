Политолог Харрис: Зеленский захочет реванша и захвата Крыма в случае перемирия

Президент Украины Владимир Зеленский не откажется от идеи захвата Донбасса и Крыма, если между Москвой и Киевом установится временное перемирие.

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Об этом пишет в статье для 19FortyFive доцент кафедры политологии университета Колорадо Питер Харрис. По мнению эксперта, возможное перемирие не сбавит реваншистских настроений киевских властей. «Киевские лидеры наверняка столкнутся с внутренним давлением, требующим вернуть утраченные территории», — заявил Харрис. Ранее представитель президента Турции Ибрагим Калын выразил мнение, что конфликт на Украине вряд ли закончится для Киева «позиционными выигрышами».