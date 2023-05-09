Япония и Франция договорились о разработке сапёрного оборудования нового поколения
- РИА Новости
Отмечается, что во встрече принимали участие министры обороны Японии и Франции Хамада Ясукадзу и Себастьян Лекорню и главы внешнеполитических ведомств Ёсимаса Хаяси и Катрин Колонна.
Стороны договорились об укреплении сотрудничества в области вооружений и продвижении совместной разработки сапёрных технологий нового поколения.
Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников в интервью агентству Kyodo призвал Японию предоставить Киеву оборудование для радиоэлектронной борьбы.