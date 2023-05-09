Япония и Франция договорились о разработке сапёрного оборудования нового поколения

Министры иностранных дел и обороны Японии и Франции в ходе встречи договорились о совместных разработках сапёрного оборудования нового поколения, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Kyodo.

Отмечается, что во встрече принимали участие министры обороны Японии и Франции Хамада Ясукадзу и Себастьян Лекорню и главы внешнеполитических ведомств Ёсимаса Хаяси и Катрин Колонна.

Стороны договорились об укреплении сотрудничества в области вооружений и продвижении совместной разработки сапёрных технологий нового поколения.

Ранее глава украинского Минобороны Алексей Резников в интервью агентству Kyodo призвал Японию предоставить Киеву оборудование для радиоэлектронной борьбы.