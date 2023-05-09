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Бербок: Китай может сыграть значительную роль в урегулировании ситуации вокруг Украины

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Глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром иностранных дел КНР Цинь Ганом заявила, что Китай может сыграть значительную роль в урегулировании ситуации вокруг Украины.
Бербок: Китай может сыграть значительную роль в урегулировании ситуации вокруг Украины
  • РИА Новости

«Китай как постоянный член СБ ООН может сыграть важную роль в окончании кризиса, если он это пожелает», — приводит агентство RND её слова.

Как пишет Интерфакс, в то же время, по её словам, любое мирное решение должно иметь в своей основе Устав ООН.

Бербок подчеркнула, что «Россия должна вывести войска с Украины».

Ранее в российском внешнеполитическом ведомстве сообщили, что глава российского МИД Сергей Лавров и его коллега из КНР Цинь Ган в ходе встречи в Индии обсудили усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине.

Уточняется, что беседа министров прошла в традиционно доверительном и конструктивном ключе.

Глава МИД КНР заявил Лаврову о готовности вместе с Россией урегулировать кризис на Украине.

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