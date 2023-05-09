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Чавушоглу в ходе визита в Россию планирует обсудить нормализацию отношений Турции и САР

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Россию 9—10 мая намерен обсудить нормализацию отношений Турции и Сирии.
Чавушоглу в ходе визита в Россию планирует обсудить нормализацию отношений Турции и САР
  • РИА Новости

«На встрече планируется обменяться мнениями о нормализации отношений между Турцией и Сирией», — говорится в сообщении пресс-службы турецкого МИД.

Также планируется обсудить вопрос борьбы с терроризмом, политический процесс и гуманитарные проблемы, в том числе добровольное и безопасное возвращение беженцев в Сирию.

Ранее глава МИД Турции анонсировал визит в Москву 10 мая для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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