Чавушоглу в ходе визита в Россию планирует обсудить нормализацию отношений Турции и САР

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в ходе визита в Россию 9—10 мая намерен обсудить нормализацию отношений Турции и Сирии.

«На встрече планируется обменяться мнениями о нормализации отношений между Турцией и Сирией», — говорится в сообщении пресс-службы турецкого МИД.

Также планируется обсудить вопрос борьбы с терроризмом, политический процесс и гуманитарные проблемы, в том числе добровольное и безопасное возвращение беженцев в Сирию.

Ранее глава МИД Турции анонсировал визит в Москву 10 мая для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.