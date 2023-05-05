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Чавушоглу анонсировал визит в Москву 10 мая

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Глава МИД Турции анонсировал визит в Москву 10 мая для встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Чавушоглу анонсировал визит в Москву 10 мая
  • AP
  • © Burhan Ozbilici

«Мы получили из Москвы официальное подтверждение. 10 мая мы отправимся в Москву. Утром у меня будет возможность провести переговоры с Лавровым», — цитирует его ТАСС.

По словам Чавушоглу, после переговоров с министром состоится министерская встреча с участием коллег из Ирана и Сирии по вопросам урегулирования отношений между Анкарой и Дамаском.

Ранее он заявил, что встреча лидеров России, Турции, Сирии и Ирана может состояться в мае.

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