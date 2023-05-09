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Лидер КНДР Ким Чен Ын передал поздравления Путину, армии и народу России

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Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня Победы. В послании глава республики заявил, что российский народ с беспримерным героизмом и самоотверженностью достиг победы в Великой Отечественной войне.
Лидер КНДР Ким Чен Ын передал поздравления Путину, армии и народу России
  • Gettyimages.ru

«Победа является присущей традицией России, а слава победы в войне из поколения в поколение будет сиять в истории и будет вечной вместе с Россией», — сказано в телеграмме.

Ким Чен Ын передал «тёплый боевой привет» Путину, армии и народу России, которые «отважно поднялись на священную борьбу за осуществление международной справедливости», пишет Центральное телеграфное агентство Кореи.

Как ранее сообщила представитель МИД России Мария Захарова, в 40 странах мира на пяти континентах местные жители приняли участие в различных акциях в честь Дня Победы к началу 9 мая.

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