МИД Китая объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае в ответ на аналогичные действия канадских властей против сотрудника Генконсульства КНР в Торонто.

Об этом говорится на сайте китайского Министерства иностранных дел.

«В ответ на необоснованные действия Канады Китай решил принять ответные меры, включив консула генерального консульства Канады в Шанхае Чжэнь Ихуэй в список нежелательных лиц и попросив её покинуть Китай до 13 мая», — заявил МИД.

В марте Kyodo со ссылкой на правительственные источники писало, что Канада предложила США, Южной Корее и Японии создать аналог QUAD для противодействия России и Китаю.