МИД Китая объявил персоной нон грата консула Канады в Шанхае
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте китайского Министерства иностранных дел.
«В ответ на необоснованные действия Канады Китай решил принять ответные меры, включив консула генерального консульства Канады в Шанхае Чжэнь Ихуэй в список нежелательных лиц и попросив её покинуть Китай до 13 мая», — заявил МИД.
В марте Kyodo со ссылкой на правительственные источники писало, что Канада предложила США, Южной Корее и Японии создать аналог QUAD для противодействия России и Китаю.