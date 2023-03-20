Канада предложила создать аналог QUAD для борьбы с Россией и Китаем

Канада предложила США, Южной Корее и Японии создать аналог QUAD для противодействия России и Китаю.

Как сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники, соответствующее предложение озвучили японскому премьеру Фумио Кисиде в Оттаве.

США отреагировали на предложение позитивно, однако в Японии проявили осторожность и заявили, что для реализации четырёхстороннего формата потребуется время.

В Исследовательской службе конгресса США ранее для американских парламентариев подготовили доклад о деятельности Группы Вагнера. По мнению аналитиков, конгрессменам стоит рассмотреть вопрос о том, как «ограничить расширяющееся присутствие» этой ЧВК в мире. С документом ознакомился RT.