Узнать больше

Канада предложила создать аналог QUAD для борьбы с Россией и Китаем

Короткая ссылка
Канада предложила США, Южной Корее и Японии создать аналог QUAD для противодействия России и Китаю.

Как сообщает Kyodo со ссылкой на правительственные источники, соответствующее предложение озвучили японскому премьеру Фумио Кисиде в Оттаве.

США отреагировали на предложение позитивно, однако в Японии проявили осторожность и заявили, что для реализации четырёхстороннего формата потребуется время.

В Исследовательской службе конгресса США ранее для американских парламентариев подготовили доклад о деятельности Группы Вагнера. По мнению аналитиков, конгрессменам стоит рассмотреть вопрос о том, как «ограничить расширяющееся присутствие» этой ЧВК в мире. С документом ознакомился RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить