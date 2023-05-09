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WP: Британия, возможно, готовится отправить Украине ракеты большой дальности

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Британия, возможно, готовится к отправке Украине ракет большой дальности.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на документ, размещённый Международным фондом поддержки Украины (IFU).

Отмечается, что Минобороны Великобритании попросило «выразить заинтересованность» в предоставлении ударных возможностей с дальностью до 300 км, или около 200 миль.

Уведомление требовало ответа в течение трёх дней, сказано в материале.

18 апреля британский подполковник Стюарт Кроуфорд заявил в своей статье для Express, что запасы ракет противовоздушной обороны у украинской армии практически иссякли, из-за чего они станут лёгкой добычей для Вооружённых сил России.

Он обратил внимание на то, что система ПВО Украины почти выведена из строя «без надежды на восстановление».

5 мая премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что порядка 15 тыс. украинских военнослужащих прошли обучение в Великобритании.

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