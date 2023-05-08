Решетников: Россия ведёт переговоры о безвизовом режиме со странами Персидского залива

Российский министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия ведёт переговоры о введении безвизового режима со странами Персидского залива.

Об этом, как пишет ТАСС, Решетников сказал в ходе выступления на Ежегодном инвестиционном форуме в Абу-Даби.

Решетников назвал страны Ближнего Востока основными партнёрами России в области туризма в данный момент.

«Прорабатываются соглашения о безвизовом режиме с такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия», — отметил Решетников.

Он добавил, что введение безвизового режима также возможно с Ираном.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов сообщал, что Москва готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией, Индонезией.

В феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.