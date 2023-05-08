Решетников: Россия ведёт переговоры о безвизовом режиме со странами Персидского залива
- РИА Новости
Об этом, как пишет ТАСС, Решетников сказал в ходе выступления на Ежегодном инвестиционном форуме в Абу-Даби.
Решетников назвал страны Ближнего Востока основными партнёрами России в области туризма в данный момент.
«Прорабатываются соглашения о безвизовом режиме с такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия», — отметил Решетников.
Он добавил, что введение безвизового режима также возможно с Ираном.
Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов сообщал, что Москва готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией, Индонезией.
В феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.