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Решетников: Россия ведёт переговоры о безвизовом режиме со странами Персидского залива

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Российский министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что Россия ведёт переговоры о введении безвизового режима со странами Персидского залива.
Решетников: Россия ведёт переговоры о безвизовом режиме со странами Персидского залива
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, Решетников сказал в ходе выступления на Ежегодном инвестиционном форуме в Абу-Даби.

Решетников назвал страны Ближнего Востока основными партнёрами России в области туризма в данный момент.

«Прорабатываются соглашения о безвизовом режиме с такими странами, как Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия», — отметил Решетников.

Он добавил, что введение безвизового режима также возможно с Ираном.

Ранее замглавы МИД России Евгений Иванов сообщал, что Москва готовит соглашения об упрощении визового режима с шестью странами, в том числе с Индией, Сирией, Индонезией.

В феврале глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия планирует ввести безвизовый режим с 11 странами.

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