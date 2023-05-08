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Bloomberg: ЕС обсуждает запрет на доступ в порты судам, обходящим нефтяные санкции

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Европейский союз обсуждает запрет доступа в свои порты судам, которые пытаются обойти введённые против российской нефти санкции. Об этом пишет агентство Bloomberg.
Bloomberg: ЕС обсуждает запрет на доступ в порты судам, обходящим нефтяные санкции
  • РИА Новости

Как пишет агентство, Еврокомиссия фиксирует «резкое увеличение числа обманных действий», а также связанных с ними рисков в сфере экологии.

В предложении ЕК говорится, что необходимо запретить вход в европейские порты и шлюзы тем судам, которые подозреваются в попытке обойти нефтяные антироссийские санкции.

Ранее стало известно, что ЕК предлагает создать в ЕС правовой механизм, ограничивающий экспорт товаров в третьи страны, Брюссель таким образом намерен пресекать обход санкций против России.

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