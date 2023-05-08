Сийярто: действия Берлина являются посягательством на энергетический суверенитет Венгрии
- РИА Новости
Как пишет ТАСС, по его словам, власти Франции выдали корпорации Framatom лицензию на создание автоматизированной системы управления для станции в Пакше, а правительство Германии отказывается выдать аналогичное разрешение компании Siemens Energy.
«Это несправедливо, и это просто нападение на наш энергетический суверенитет», — сказал об их действиях Сийярто.
Он также отметил, что «некоторые европейские страны стремятся помешать осуществлению инвестиций в этот проект».
Ранее власти Венгрии заявили, что наложили бы вето на санкции против российской атомной энергии.