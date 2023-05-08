CNN: политик Маккол угрожает привлечь Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу

Глава комитета по международным делам палаты представителей США Майкл Маккол угрожает привлечь американского госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу из-за расследования законодателями вывода американских войск из Афганистана.

Об этом сообщает телеканал CNN.

«Маккол угрожает привлечь госсекретаря Энтони Блинкена к ответственности за неуважение к конгрессу в связи с расследованием вывода войск США из Афганистана», — говорится в материале.

Как отмечается в публикации, Маккол направил Блинкену письмо после показаний госсекретаря по выводу войск из Афганистана, который тот давал конгрессу в марте.

По мнению Маккола, Госдеп предоставил неполную информацию. Отмечается, что тем самым была нарушена «предусмотренная законом обязанность ведомства», и теперь оно должно предоставить все данные.

По данным телеканала, конгрессмен дал Блинкену времени до 11 мая, чтобы тот предоставил всю информацию.

В апреле сообщалось, что Госдепартамент США пока не планирует публиковать доклад Белого дома о выводе войск из Афганистана.