Постпред России Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР
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«Наверное, к таким утверждениям нужно отнестись снисходительно. По отношению к большинству западных стран война прошла мягко в отличие от Советского Союза, который принял на себя всю тяжесть задач, связанных с разгромом нацизма», — цитирует его РИА Новости.
Дипломат предложил сравнить цифры потерь — Великая Отечественная война унесла жизни 27 млн советских граждан. Ульянов подчеркнул, что фактически каждая семья привнесла вклад в достижение победы.
«Поэтому 9 Мая является действительно народным праздником», — сказал он.
В преддверии Дня Победы в Луганске поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Ивановича Кутового. Прямо во дворе его дома состоялся торжественный марш представителей движения «Юнармия».
В 1942 году Павел Кутовой ушёл на фронт в возрасте 17 лет, он принимал участие в освобождении Украины, форсировании Днепра и дошёл до Берлина.
Подробнее — в материале RT.