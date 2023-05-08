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Постпред России Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР

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Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов напомнил западным СМИ о цене победы для СССР во Второй мировой войне, назвав ложными тезисы о том, что «русские слишком увлеклись» прошлым.
Постпред России Ульянов напомнил западным СМИ о цене Победы для СССР
  • © МИД РФ

«Наверное, к таким утверждениям нужно отнестись снисходительно. По отношению к большинству западных стран война прошла мягко в отличие от Советского Союза, который принял на себя всю тяжесть задач, связанных с разгромом нацизма», — цитирует его РИА Новости.

Дипломат предложил сравнить цифры потерь — Великая Отечественная война унесла жизни 27 млн советских граждан. Ульянов подчеркнул, что фактически каждая семья привнесла вклад в достижение победы.

«Поэтому 9 Мая является действительно народным праздником», — сказал он.

В преддверии Дня Победы в Луганске поздравили 97-летнего ветерана Великой Отечественной войны Павла Ивановича Кутового. Прямо во дворе его дома состоялся торжественный марш представителей движения «Юнармия».

В 1942 году Павел Кутовой ушёл на фронт в возрасте 17 лет, он принимал участие в освобождении Украины, форсировании Днепра и дошёл до Берлина.

Подробнее — в материале RT.

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