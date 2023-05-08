Чавушоглу заявил, что Турция не планирует присоединяться к антироссийским санкциям

Турция не планирует присоединяться к антироссийским санкциям США и ЕС, введённым в одностороннем порядке, заявил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

«Мы не будем присоединяться к односторонним санкциям, которые США и ЕС ввели против России. Мы исходим из своей выгоды и собственного процветания», — цитирует его ТАСС.

Министр добавил, что при этом в Анкаре внимательно следят за исполнением положений Конвенции Монтрё.

В марте кандидат на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заявил о готовности бороться с антироссийскими санкциями западных стран в случае его победы на выборах.

Другой кандидат в президенты Турции, член клуба «Валдай» и выпускник МГИМО Синан Оган призвал власти страны не повторять за Западом антироссийские санкции.