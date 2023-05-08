Глава МВД Сойлу: в Турции не обращают внимания на заявления президента США

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу заявил в беседе с Hürriyet, что в республике не обращают внимания на заявления американского президента Джо Байдена.

Он отметил, что благодаря президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану «западная опека была ликвидирована».

Министр уточнил, что в Турции нет ни одного прозападного института исполнительной власти.

«Сейчас, если что-то говорит президент США, Турция не обращает на него внимания», — цитирует его РИА Новости.

По его мнению, если бы турецкие власти доверились американской стороне, то судьба Турции была бы схожа с ситуацией в Афганистане.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью Habertürk заявил, что Соединённые Штаты предлагали Анкаре отправить имеющиеся у неё зенитно-ракетные комплексы С-400 российского производства на Украину, однако турецкая сторона отказалась от этого.