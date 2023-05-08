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Не менее 18 человек погибли в результате крушения туристической лодки в Индии

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По меньшей мере 18 человек, в том числе дети, погибли в результате крушения туристической лодки в индийском городе Танур.

Об этом написала газета The Indian Express.

«Инцидент произошёл примерно в 400 м от пляжа», — говорится в сообщении.

По словам выживших, лодка была переполнена, и у большинства пассажиров не было спасательных жилетов.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.

Ранее восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в Сан-Диего в США.

Также сообщалось, что в Ливии около 30 человек пропали без вести в результате ЧП с лодкой.

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