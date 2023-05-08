Не менее 18 человек погибли в результате крушения туристической лодки в Индии
Об этом написала газета The Indian Express.
«Инцидент произошёл примерно в 400 м от пляжа», — говорится в сообщении.
По словам выживших, лодка была переполнена, и у большинства пассажиров не было спасательных жилетов.
Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших.
Ранее восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в Сан-Диего в США.
Также сообщалось, что в Ливии около 30 человек пропали без вести в результате ЧП с лодкой.