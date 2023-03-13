Узнать больше

ABC News: восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в Сан-Диего в США

Короткая ссылка
Восемь человек погибли в результате опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в Соединённых Штатах, сообщает ABC News.

«По меньшей мере восемь человек погибли после того, как две лодки перевернулись вблизи чёрного пляжа Сан-Диего», — сказано в сообщении.

Отмечается, что опрокинулись рыболовные лодки, в одной из которых находились восемь человек, а в другой — 15.

Для определения местонахождения людей власти использовали данные GPS c телефона одной из выживших, которая сообщила о происшествии.

Национальности погибших пока не установлены.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить