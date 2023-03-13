ABC News: восемь человек погибли после опрокидывания двух лодок в Сан-Диего в США

Восемь человек погибли в результате опрокидывания двух лодок в калифорнийском городе Сан-Диего в Соединённых Штатах, сообщает ABC News.

«По меньшей мере восемь человек погибли после того, как две лодки перевернулись вблизи чёрного пляжа Сан-Диего», — сказано в сообщении.

Отмечается, что опрокинулись рыболовные лодки, в одной из которых находились восемь человек, а в другой — 15.

Для определения местонахождения людей власти использовали данные GPS c телефона одной из выживших, которая сообщила о происшествии.

Национальности погибших пока не установлены.