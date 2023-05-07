Во всём мире уверены, что за атакой дронов на Кремль стоит США из-за скверного руководства президента Соединённых Штатов Джо Байдена, заявил экс-аналитик ЦРУ Фред Флейц.

«На прошлой неделе я давал интервью одной из ближневосточных телекомпаний, и во время интервью они провели опрос. Более 80% зрителей посчитали, что за этим стоит Вашингтон», — сказал он в интервью телеканалу Newsmax.

Аналитик заявил, что Байден не обладает качествами мирового лидера и ужасно подаёт информацию, что делает сложившуюся ситуацию вокруг атаки беспилотников на Кремль опасной для США.

По словам Флейца, если целью было покушение на президента России Владимира Путина, то за ним стояли «настоящие дураки».

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

В МИД России заявили, что все виновные в атаке БПЛА на Кремль будут найдены, их ждёт суровое наказание.