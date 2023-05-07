Племянник Джона Кеннеди заявил о причастности ЦРУ к убийству экс-президента США

Кандидат в президенты США адвокат Роберт Кеннеди — младший, который приходится племянником экс-президенту США Джону Кеннеди, заявил о причастности ЦРУ к убийству родственника в 1963 году.

«Существует убедительное доказательство, что ЦРУ было причастно к его убийству. Думаю, в данный момент это находится за границами разумных сомнений», — цитирует его New York Post.

Кеннеди-младший предположил, что спецслужбы были замешаны не только в убийстве экс-президента США, но и в «заметании следов» преступления.

22 ноября 1963 года 35-й президент США Джон Кеннеди был застрелен в Далласе в кабриолете, в котором он ехал с женой Жаклин и губернатором штата Техас Джоном Конналли.

По официальной версии, убийцей был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд, которого застрелили в полицейском участке спустя два дня после ареста.

В декабре 2021 года США рассекретили почти 1,5 тыс. ранее закрытых документов, связанных с расследованием убийства Кеннеди.

В декабре 2022 года Национальные архивы Соединённых Штатов обнародовали ещё почти 13 тыс. документов, касающихся убийства 35-го президента США Джона Кеннеди.

Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что во всех убийствах американских президентов прослеживается корпоративный след.