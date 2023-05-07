Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Сенатор Джабаров о заявлении главы ГУР: он пошёл в разнос

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении украинцев убивать россиян «в любой точке мира».
Сенатор Джабаров о заявлении главы ГУР: он пошёл в разнос
  • РИА Новости

«Он пошёл в разнос, этот деятель. Превратился в украинского Усаму бен Ладена, по-другому назвать не могу, террорист. Судьба террористов всегда предрешена, рано или поздно за его деяния ему воздастся по заслугам», — заявил сенатор.

Он также отметил, что профессиональная работа разведки отличается от «планирования террористических актов, убийств людей, взрывов мостов».

«Жаль, что господин Буданов так это и не понял. Я надеюсь, что ему не удастся осуществить задуманное и рано или поздно его преступная деятельность будет пресечена», — добавил Джабаров.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о намерении украинцев убивать россиян «в любой точке мира».

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это заявление свидетельствует о финансировании Соединёнными Штатами террористического киевского режима.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить