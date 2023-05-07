Сенатор Джабаров о заявлении главы ГУР: он пошёл в разнос

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT прокомментировал заявление начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова о намерении украинцев убивать россиян «в любой точке мира».

«Он пошёл в разнос, этот деятель. Превратился в украинского Усаму бен Ладена, по-другому назвать не могу, террорист. Судьба террористов всегда предрешена, рано или поздно за его деяния ему воздастся по заслугам», — заявил сенатор.

Он также отметил, что профессиональная работа разведки отличается от «планирования террористических актов, убийств людей, взрывов мостов».

«Жаль, что господин Буданов так это и не понял. Я надеюсь, что ему не удастся осуществить задуманное и рано или поздно его преступная деятельность будет пресечена», — добавил Джабаров.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о намерении украинцев убивать россиян «в любой точке мира».

По мнению официального представителя МИД России Марии Захаровой, это заявление свидетельствует о финансировании Соединёнными Штатами террористического киевского режима.