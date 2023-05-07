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Байден распорядился приспустить флаги США в связи с трагедией в Техасе

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Президент США Джо Байден отдал распоряжение приспустить все флаги в стране в связи с гибелью граждан в результате стрельбы в Техасе.
Байден распорядился приспустить флаги США в связи с трагедией в Техасе
  • Gettyimages.ru

«Приказываю наполовину опустить флаг Соединённых Штатов над Белым домом, всеми государственными зданиями и площадями, военными постами и морскими базами, всеми морскими судами федерального правительства в округе Колумбия и по всей территории США», — говорится в сообщении на сайте Белого дома.

Флаги будут приспущены до 11 мая 2023 года включительно.

Байден добавил, что поручил федеральным агентствам оказать всю необходимую поддержку в расследовании инцидента.

Он также попросил конгресс ещё раз прислать законопроект о запрете штурмового оружия и магазинов большой ёмкости. 

Ранее в Техасе в торговом центре произошла стрельба. Нападавший мёртв.

Девять человек погибли в результате стрельбы.

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