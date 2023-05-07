В Словакии проведут проверку выделения субсидий компании, связанной с главой Минсельхоза

Полиция Словакии анонсировала проверку законности выделения Министерством окружающей среды субсидий компании, связанной с главой Минсельхоза республики.

«Национальное криминальное агентство проверяет с 2 мая субсидию, которую Министерство окружающей среды Словакии должно было предоставить компании, в которой конечным получателем выгод является министр сельского хозяйства Самуэл Влчан», — приводит заявление полиции РИА Новости.

Ранее глава правительства Словакии Эдуард Хегер заявил, что намерен уйти в отставку.

Президент республики Зузана Чапутова заявила, что Людовит Одор будет назначен новым премьер-министром страны.