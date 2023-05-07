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В Словакии проведут проверку выделения субсидий компании, связанной с главой Минсельхоза

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Полиция Словакии анонсировала проверку законности выделения Министерством окружающей среды субсидий компании, связанной с главой Минсельхоза республики.
В Словакии проведут проверку выделения субсидий компании, связанной с главой Минсельхоза
  • Gettyimages.ru

«Национальное криминальное агентство проверяет с 2 мая субсидию, которую Министерство окружающей среды Словакии должно было предоставить компании, в которой конечным получателем выгод является министр сельского хозяйства Самуэл Влчан», — приводит заявление полиции РИА Новости.

Ранее глава правительства Словакии Эдуард Хегер заявил, что намерен уйти в отставку.

Президент республики Зузана Чапутова заявила, что Людовит Одор будет назначен новым премьер-министром страны.

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