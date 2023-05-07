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В МВД Сербии призвали людей сдать незаконное оружие без привлечения к ответственности

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Министерство внутренних дел Сербии призвало жителей страны сдать незаконно хранящееся оружие без привлечения к ответственности и вопросов о его происхождении.
В МВД Сербии призвали людей сдать незаконное оружие без привлечения к ответственности
  • AP

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя управления по борьбе с преступностью МВД республики Биляну Пьянович.

Согласно приказу, соответствующее оружие можно сдать в местный отдел полиции с 07:00 (08:00 мск) до 19:00 (20:00 мск) 8 мая.

Представитель МВД подчеркнула, что сдавшие оружие «абсолютно не понесут ни уголовно-правовой, ни административно-правовой ответственности за сдачу оружия, а также не [будут] обязаны объяснять происхождение этого оружия».

Ранее президент Сербии Александр Вучич поручил МВД подготовить изменения в закон об оружии, ужесточив правила его хранения.

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