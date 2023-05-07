Чавушоглу назвал рискованными заявления оппозиции Турции о санкциях против России
- РИА Новости
«Эти заявления очень рискованны для отечественной экономики и энергетики. Нужно понимать это», — цитирует его РИА Новости.
Ранее кандидат в президенты Турции, член клуба «Валдай» и выпускник МГИМО Синан Оган призвал власти страны не повторять за Западом антироссийские санкции.
В марте кандидат на пост президента Турции, лидер партии «Родина» Догу Перинчек заявил о готовности бороться с антироссийскими санкциями западных стран в случае его победы на выборах.