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Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что мало кто в мире считается с Европой

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Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони высказал мнение, что мало кто в мире считается с интересами Европы.
Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что мало кто в мире считается с Европой
  • AP

Об этом политик сказал в своём видеообращении из миланской клиники «Сан-Раффаэле».

«И к сожалению, таким образом, Европа в мире мало что значит», — подчеркнул Берлускони.

По словам политика, если бы власти Китая приняли решения об «оккупации Италии или другой европейской страны», то в Европе не знали бы, что делать с такой ситуацией.

«И лучшее, что мы могли бы сделать, — это пойти в школу, чтобы изучать китайский язык», — заключил Берлускони.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что приём в Евросоюз восточноевропейских стран похоронил возможность автономии Европы.

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