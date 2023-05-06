Террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

Боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* и иные террористы совершили пять обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.

Об этом заявил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике контр-адмирал Олег Гуринов.

«За прошедшие сутки в южной части идлибской зоны деэскалации зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных сил... в провинции Идлиб — один обстрел, в провинции Латакия — четыре обстрела», — цитирует его РИА Новости.

Ранее сообщалось, что трое сирийских военнослужащих погибли в результате атаки боевиков.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.