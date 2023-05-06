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Экс-разведчик США Риттер: атака на Кремль не спасёт Киев от поражения в конфликте

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Атака беспилотников на Кремль не поможет киевским властям избежать поражения в конфликте, с военной точки зрения этот поступок ничего не меняет. Об этом заявил офицер разведки морской пехоты США в отставке Скотт Риттер.
Экс-разведчик США Риттер: атака на Кремль не спасёт Киев от поражения в конфликте
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Атака беспилотников по Кремлю представляет собой прямую атаку на резиденцию российской власти», — сказал он в интервью каналу U.S. Tour of Duty на YouTube.

Риттер подчеркнул, что этот инцидент является политическим актом, который не принесёт Киеву военных преимуществ.

По его мнению, ответственность за атаку лежит на Украине и её спонсорах: США, НАТО и Евросоюзе.

«Всё, что украинцы надеялись получить от этого акта, меркнет на фоне ситуации на театре военных действий», — отметил Риттер.

Он выразил уверенность, что инцидент не изменит общую ситуацию, в которой Киев терпит поражение в конфликте.

Ранее помощник главы Чечни, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов выразил уверенность, что контрнаступление закончится для Вооружённых сил Украины поражением.

Он подчеркнул, что после попытки контрнаступления Киев будет абсолютно бессилен собрать какие-либо средства для того, чтобы вести оборонительную войну.

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