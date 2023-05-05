Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

В ЦПВС заявили об участившихся нарушениях США в Сирии

Короткая ссылка
США допускают грубые нарушения протоколов деконфликтации и двустороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов в Сирии.
В ЦПВС заявили об участившихся нарушениях США в Сирии
  • AP

Об этом заявил замруководителя российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

«Со стороны возглавляемой США так называемой международной антитеррористической коалиции продолжаются грубые нарушения протоколов деконфликтации и двухстороннего российско-американского меморандума по безопасности полётов», — сказал он.

По словам Гуринова, одним из примеров являются случаи наведения боевых систем авиавооружения на самолёты российских ВКС. Соответствующие прецеденты фиксируют пилоты ВКС России во время выполнения плановых полётов.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Вашингтон хочет быть единоличным спонсором ближневосточного урегулирования, хотя давно уже утратил нейтральный статус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить