Посольство России: вандалы повредили надгробия на территории «Зееловских высот» в ФРГ
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Об этом информирует ТАСС.
«Возмущены осквернением могил красноармейцев в мемориальном комплексе «Зееловские высоты», — заявили в диппредставительстве.
По его словам, российские дипломаты сообщили об инциденте местным властям и направили ноту протеста в германское Министерство иностранных дел с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, а также привлечению виновных к ответственности.
Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил о намерении инициировать снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище.