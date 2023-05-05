Посольство России: вандалы повредили надгробия на территории «Зееловских высот» в ФРГ

Российское посольство в Берлине сообщило, что неизвестные повредили надгробия на 14 захоронениях на территории мемориального комплекса «Зееловские высоты» на востоке Германии.

Об этом информирует ТАСС.

«Возмущены осквернением могил красноармейцев в мемориальном комплексе «Зееловские высоты», — заявили в диппредставительстве.

По его словам, российские дипломаты сообщили об инциденте местным властям и направили ноту протеста в германское Министерство иностранных дел с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств произошедшего, а также привлечению виновных к ответственности.

Ранее мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс заявил о намерении инициировать снос шести памятников советским воинам на Антакальнисском кладбище.