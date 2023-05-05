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Депутат Водолацкий назвал Евросоюз инструментом в руках Госдепа

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Анастасия Белоусова
Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал в беседе с RT заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля о том, что европейские страны предпочли бы потратить бюджетные средства на социальную политику, но приходится отдавать их Украине.
Депутат Водолацкий назвал Евросоюз инструментом в руках Госдепа
  • AP
  • © Virginia Mayo

«Жозеп Боррель, вместо того, чтобы заниматься мирным диалогом, является сегодня негласным помощником (украинского президента Владимира. — RT) Зеленского в поддержании нацистской идеологии на территории ЕС», — заявил парламентарий.

Он также отметил, что политика Евросоюза сегодня наносит ущерб самим странам ЕС.

«ЕС потерял своё лицо и является одним из инструментов Госдепа, через который сегодня проводят различные манипуляции. Суверенитет этих стран трещит по швам», — добавил он.

По мнению Водолацкого, высказывания Борреля доказывают, что ЕС будет вкладывать деньги системно до тех пор, «пока идут указания от англосаксов».

Ранее Боррель заявил, что ЕС предпочёл бы тратить деньги на граждан Европы, а не на Украину.

Также он отметил, что условий для дипломатического урегулирования конфликта на Украине сейчас нет.

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