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«Аэрофлот» с 8 июня откроет рейсы в турецкий город Адана

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Прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в турецкий город Адана запустят с 8 июня.
«Аэрофлот» с 8 июня откроет рейсы в турецкий город Адана
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Аэрофлот» с 8 июня открывает прямые регулярные рейсы в Адану (Турция). Полёты будут выполняться из Терминала С аэропорта Шереметьево три раза в неделю», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что самые бюджетные направления на майские праздники — это Крым и Анапа, а также Эгейское побережье Турции.

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