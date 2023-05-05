«Аэрофлот» с 8 июня откроет рейсы в турецкий город Адана
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Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.
«Аэрофлот» с 8 июня открывает прямые регулярные рейсы в Адану (Турция). Полёты будут выполняться из Терминала С аэропорта Шереметьево три раза в неделю», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что самые бюджетные направления на майские праздники — это Крым и Анапа, а также Эгейское побережье Турции.