«Аэрофлот» с 8 июня откроет рейсы в турецкий город Адана

Прямые рейсы «Аэрофлота» из Москвы в турецкий город Адана запустят с 8 июня.

Об этом говорится в сообщении авиаперевозчика.

«Аэрофлот» с 8 июня открывает прямые регулярные рейсы в Адану (Турция). Полёты будут выполняться из Терминала С аэропорта Шереметьево три раза в неделю», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что самые бюджетные направления на майские праздники — это Крым и Анапа, а также Эгейское побережье Турции.