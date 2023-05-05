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Лавров: ряд министров стран — членов ШОС осудили теракт с дронами против Кремля

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ряд министров стран — членов ШОС осудили теракт с дронами против Кремля.

Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.

«Практически все мои собеседники, с которыми мы вчера общались, выражали своё осуждение. В частности, министр иностранных дел Пакистана прямо осудил этот террористический акт и выразил надежду на скорейшее установление истины и определение виновых», — цитирует его ТАСС.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным решительно осудил попытку киевского режима нанести удар по территории Кремля беспилотными аппаратами.

Министерство иностранных дел России заявило, что преступные действия Киева ещё раз подтверждают отсутствие у него стремления к миру.

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