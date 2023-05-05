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Власти Никарагуа осудили предпринятую Украиной атаку на Кремль с использованием БПЛА

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Лидер Никарагуа Даниэль Ортега и вице-президент Росарио Мурильо адресовали президенту России Владимиру Путину письмо с осуждением совершённой при помощи беспилотников атаки на Кремль.

Об этом пишет ТАСС.

«В эти исторические дни празднования победы над нацизмом, которые также являются днями борьбы с теми же врагами человечества, мы, как и всегда, с симпатией и восхищением приветствуем вас и осуждаем совершённое вчера гнусное нападение на объекты Кремля, ответственные за которое известны», — сказано в тексте письма.

Ранее президент Кубы Мигель Диас-Канель осудил предпринятую Украиной атаку на Кремль с использованием беспилотников.

По его словам, Куба подтверждает свою позицию и осуждает все акты, методы и практики терроризма во всех его формах и проявлениях.

Венесуэльский президент Николас Мадуро в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным также решительно осудил попытку киевского режима нанести удар по территории Кремля беспилотными аппаратами.

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