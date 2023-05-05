Глава МИД КНР заявил о готовности Китая снижать напряжённость на границе с Индией

Глава МИД КНР Цинь Ган на встрече со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром сообщил о готовности Пекина снижать напряжённость на границе с Индией.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.

В сообщении сказано, что обе стороны должны содействовать тому, чтобы ситуация на границе КНР и Индии становилась менее напряжённой.

При этом по оценке главы китайского МИД, обстановка на китайско-индийской в целом стабильная.

20 декабря Джайшанкар заявил, что на границе с Китаем развёрнуто рекордное количество индийских сил.

По его словам, это сделано с целью противодействия развёртыванию сил Китая.

Министр заявил, что в Индии никто не должен подвергать критике солдат, которые охраняют границу.