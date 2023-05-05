Глава МИД КНР заявил о готовности Китая снижать напряжённость на границе с Индией
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Китая.
В сообщении сказано, что обе стороны должны содействовать тому, чтобы ситуация на границе КНР и Индии становилась менее напряжённой.
При этом по оценке главы китайского МИД, обстановка на китайско-индийской в целом стабильная.
20 декабря Джайшанкар заявил, что на границе с Китаем развёрнуто рекордное количество индийских сил.
По его словам, это сделано с целью противодействия развёртыванию сил Китая.
Министр заявил, что в Индии никто не должен подвергать критике солдат, которые охраняют границу.