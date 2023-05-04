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Депутат Диденко назвал Бельгию барыгой за изъятие активов России для помощи Украине

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Депутат Госдумы Алексей Диденко назвал Бельгию, изымающую активы России, «барыгой». Он призвал судить бельгийских должностных лиц, которые занимаются изъятием имущества.
Депутат Диденко назвал Бельгию барыгой за изъятие активов России для помощи Украине
  • Gettyimages.ru

«Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым. А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?» — приводит слова депутата пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

Он напомнил о созданном бельгийцами режиме в Конго, где «было уничтожено 10 млн конголезцев».

«Бельгийцы демонстрировали в зоопарках, в клетках, африканских детей до конца 50-х годов XX века… Только последние десятилетия Бельгия изображала «цивилизованное общество», но, видимо, совершенно изнемогла от такой непосильной нагрузки», — сказал политик, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, Следственный комитет должен завести уголовные дела на всех виновных в хищении российских средств.

Бельгийский премьер-министр Александр Де Кро ранее заявил, что власти Бельгии направляют Украине деньги, заработанные на замороженных российских активах.

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