Депутат Госдумы Алексей Диденко назвал Бельгию, изымающую активы России, «барыгой». Он призвал судить бельгийских должностных лиц, которые занимаются изъятием имущества.

«Европейские страны превратились в барыг, торговцев краденым. А как иначе назвать намерение бельгийских официальных лиц направить доходы с украденных российских активов в качестве помощи стране 404?» — приводит слова депутата пресс-служба фракции ЛДПР в Госдуме.

Он напомнил о созданном бельгийцами режиме в Конго, где «было уничтожено 10 млн конголезцев».

«Бельгийцы демонстрировали в зоопарках, в клетках, африканских детей до конца 50-х годов XX века… Только последние десятилетия Бельгия изображала «цивилизованное общество», но, видимо, совершенно изнемогла от такой непосильной нагрузки», — сказал политик, слова которого приводит РИА Новости.

По его мнению, Следственный комитет должен завести уголовные дела на всех виновных в хищении российских средств.

Бельгийский премьер-министр Александр Де Кро ранее заявил, что власти Бельгии направляют Украине деньги, заработанные на замороженных российских активах.