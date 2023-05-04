Глава МИД Италии отменил поездку во Францию из-за критики в адрес итальянского премьера

Вице-премьер — глава МИД Италии Антонио Таяни отменил поездку во Францию в связи с критикой французскими властями в адрес итальянского премьера Джорджи Мелони.

«Я не поеду в Париж на запланированную встречу с (главой МИД Франции Катрин. — RT) Колонна», — написал он в Twitter.

Таяни добавил, что оскорбления в адрес итальянских властей неприемлемы.

В феврале Госдепартамент США подтвердил, что визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР отложен из-за ситуации с предполагаемым китайским разведывательным аэростатом, обнаруженным в воздушном пространстве Соединённых Штатов.