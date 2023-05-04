Глава МИД Италии отменил поездку во Францию из-за критики в адрес итальянского премьера
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«Я не поеду в Париж на запланированную встречу с (главой МИД Франции Катрин. — RT) Колонна», — написал он в Twitter.
Таяни добавил, что оскорбления в адрес итальянских властей неприемлемы.
В феврале Госдепартамент США подтвердил, что визит американского госсекретаря Энтони Блинкена в КНР отложен из-за ситуации с предполагаемым китайским разведывательным аэростатом, обнаруженным в воздушном пространстве Соединённых Штатов.