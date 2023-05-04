Путин и Мадуро провели телефонный разговор

По инициативе Венесуэлы состоялся телефонный разговор российского и венесуэльского президентов Владимира Путина и Николаса Мадуро.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе разговора стороны обсудили вопросы дальнейшего развития российско-венесуэльского стратегического партнёрства.

В частности, Путин и Мадуро говорили о реализации совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и гуманитарной областях.

Ранее Николас Мадуро заявил, что выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН было «призывом к новому человечеству и концу империализма».