В Белом доме сообщили, что США не проводят расследование инцидента с БПЛА над Кремлём

Соединённые Штаты не ведут расследование атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Мы не расследуем данный инцидент, и я хочу это прояснить», — приводит РИА Новости его слова.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон выясняет обстоятельства данного происшествия, но на данный момент выводов нет.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Участвовавшие в атаке два дрона были выведены из строя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников по Кремлю.