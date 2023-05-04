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В Белом доме сообщили, что США не проводят расследование инцидента с БПЛА над Кремлём

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Соединённые Штаты не ведут расследование атаки беспилотников на Кремль. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
В Белом доме сообщили, что США не проводят расследование инцидента с БПЛА над Кремлём
  • AFP

«Мы не расследуем данный инцидент, и я хочу это прояснить», — приводит РИА Новости его слова.

Кирби подчеркнул, что Вашингтон выясняет обстоятельства данного происшествия, но на данный момент выводов нет.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Участвовавшие в атаке два дрона были выведены из строя.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва рассматривает самые различные варианты ответа на атаку украинских беспилотников по Кремлю.

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