Захарова заявила, что отношения России и Франции сведены к режиму тишины
- РИА Новости
«Ещё недавно мы поддерживали интенсивные и исключительно доверительные контакты, практически полностью сведённые на нет по инициативе французской стороны», — говорится в заявлении.
Захарова подчеркнула, что посольства двух стран продолжают функционировать, но между Москвой и Парижем установился почти тотальный режим тишины, который ввели по инициативе французской стороны.
Ранее глава французского Министерства иностранных дел Катрин Колонна заявила, что международному сообществу пора начать создавать условия для мирного диалога по Украине.