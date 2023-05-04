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Захарова заявила, что отношения России и Франции сведены к режиму тишины

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Отношения России и Франции находятся в режиме тишины, двусторонние контакты сведены на нет по инициативе Парижа. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
Захарова заявила, что отношения России и Франции сведены к режиму тишины
  • РИА Новости

«Ещё недавно мы поддерживали интенсивные и исключительно доверительные контакты, практически полностью сведённые на нет по инициативе французской стороны», — говорится в заявлении.

Захарова подчеркнула, что посольства двух стран продолжают функционировать, но между Москвой и Парижем установился почти тотальный режим тишины, который ввели по инициативе французской стороны.

Ранее глава французского Министерства иностранных дел Катрин Колонна заявила, что международному сообществу пора начать создавать условия для мирного диалога по Украине.

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