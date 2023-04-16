Глава МИД Франции Колонна призвала начать создавать условия для переговоров по Украине

Глава французского Министерства иностранных дел Катрин Колонна заявила, что международному сообществу пора начать создавать условия для мирного диалога по Украине.

Об этом она сказала в интервью NHK.

«Необходимо начать работу по созданию условий для мирного диалога», — цитирует её ТАСС.

Министр утверждает, что эта ответственность «лежит на всех странах».

Вместе с этим Колонна заявила, что сейчас условий для переговоров с Россией нет, а страны G7 уверены, что необходимо добиваться от России вывода войск из зоны спецоперации.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен вновь выступил против переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.