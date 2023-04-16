Глава МИД Франции Колонна призвала начать создавать условия для переговоров по Украине
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Об этом она сказала в интервью NHK.
«Необходимо начать работу по созданию условий для мирного диалога», — цитирует её ТАСС.
Министр утверждает, что эта ответственность «лежит на всех странах».
Вместе с этим Колонна заявила, что сейчас условий для переговоров с Россией нет, а страны G7 уверены, что необходимо добиваться от России вывода войск из зоны спецоперации.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен вновь выступил против переговоров о прекращении огня между Россией и Украиной.