Посол США в России Трейси посетила осуждённого за шпионаж Уилана

Посол США в России Линн Трейси посетила осуждённого за шпионаж американца Пола Уилана в колонии №17 в Мордовии.

«Пол несправедливо содержится под стражей в России уже 4+ года и его освобождение остаётся абсолютным приоритетом. Правительство США продолжит взаимодействие с властями России по его делу для скорейшего возвращения Пола домой», — сказано в сообщении посольства.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного чиновника из американской администрации сообщила, что Белый дом готов к креативным решениям для достижения сделки по освобождению в России Уилана, осуждённого за шпионаж.

В июне 2020 года Мосгорсуд признал Уилана виновным в шпионаже против России и приговорил к 16 годам колонии строгого режима.