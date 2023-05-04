Бахрейн осудил атаку БПЛА на Кремль

Бахрейн осуждает атаку на Кремль с использованием беспилотников, заявил замглавы МИД королевства Абдалла бен Ахмед Аль Халифа на встрече с послом России в Манаме Алексеем Скосыревым.

«Заместитель министра выразил осуждение Королевства Бахрейн в связи с нападением на Кремль и обстрелом резиденции президента России Владимира Путина с использованием двух беспилотников, назвав это опасной эскалацией», — говорится на сайте МИД Бахрейна.

Ранее в МИД Сирии осудили украинскую атаку беспилотниками на Кремль и назвали инцидент терактом.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента.