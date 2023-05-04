В МИД Сирии назвали терактом атаку БПЛА на Кремль

В МИД Сирии осудили украинскую атаку беспилотниками на Кремль и назвали инцидент терактом.

«Сирия решительно осуждает нанесение ударов по Кремлю украинским режимом во главе с Соединёнными Штатами и их союзниками с помощью беспилотных летательных аппаратов и считает это актом терроризма и глупым поведением», — говорится в сообщении в Twitter.

В ночь на 3 мая киевским режимом была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлёвской резиденции президента. Президент России Владимир Путин в результате теракта не пострадал, сообщили в Кремле.

Москва расценила данный инцидент как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента Российской Федерации». В Кремле заявили, что Россия оставляет за собой право принять ответные меры.