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Bloomberg: ЕС разработает механизм наказания стран, помогающих России обходить санкции

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Власти Евросоюза обсуждают новый механизм санкций против третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, делают недостаточно для предотвращения уклонения России от санкций.
Bloomberg: ЕС разработает механизм наказания стран, помогающих России обходить санкции
  • РИА Новости

Об этом пишет Bloomberg.

Подозрение падёт те страны, которые не могут объяснить «скачки в торговле» ключевыми товарами или технологиями.

Основной целью механизма санкций будет сдерживание стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые может использовать Москва.

«Если это не сработает, у блока будет возможность в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.

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