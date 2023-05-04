Bloomberg: ЕС разработает механизм наказания стран, помогающих России обходить санкции

Власти Евросоюза обсуждают новый механизм санкций против третьих стран, которые, по мнению Брюсселя, делают недостаточно для предотвращения уклонения России от санкций.

Об этом пишет Bloomberg.

Подозрение падёт те страны, которые не могут объяснить «скачки в торговле» ключевыми товарами или технологиями.

Основной целью механизма санкций будет сдерживание стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые может использовать Москва.

«Если это не сработает, у блока будет возможность в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.

14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.