Bloomberg: ЕС разработает механизм наказания стран, помогающих России обходить санкции
- РИА Новости
Об этом пишет Bloomberg.
Подозрение падёт те страны, которые не могут объяснить «скачки в торговле» ключевыми товарами или технологиями.
Основной целью механизма санкций будет сдерживание стран от помощи России и подавление торговых каналов, которые может использовать Москва.
«Если это не сработает, у блока будет возможность в качестве второго шага ввести целевые ограничения на ключевые товары», — говорится в сообщении.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские санкции могут привести к мировому экономическому кризису.
14 апреля еврокомиссар по финансовой стабильности Мейрид Макгиннес заявила, что ЕС готовится ввести 11-й пакет антироссийских санкций.