Кабмин Польши предлагает топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe

Совет министров Польши принял законопроект, позволяющий топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe.

Таким законом правительство Польши желает расширить возможности «эффективного воздействия на современные террористические угрозы».

«Речь идёт о предоставлении возможности для реагирования польским военным на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море, в первую очередь на газопровод Baltic Pipe», — цитирует кабмин РИА Новости.

В случае террористической угрозы министр обороны предлагает дать возможность принять решение о потоплении вражеского судна или плавучего объекта.

Власти подчеркнули, что такое решение предназначено только для исключительных ситуаций.

В начале ноября прошлого года газоприёмный терминал газопровода Baltic Pipe в Дании был введён в эксплуатацию.