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Кабмин Польши предлагает топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe

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Совет министров Польши принял законопроект, позволяющий топить суда, угрожающие безопасности газопровода Baltic Pipe.
Кабмин Польши предлагает топить суда, угрожающие газопроводу Baltic Pipe
  • Gettyimages.ru

Таким законом правительство Польши желает расширить возможности «эффективного воздействия на современные террористические угрозы».

«Речь идёт о предоставлении возможности для реагирования польским военным на угрозы, связанные с атаками на энергетическую инфраструктуру, которая находится на море, в первую очередь на газопровод Baltic Pipe», — цитирует кабмин РИА Новости.

В случае террористической угрозы министр обороны предлагает дать возможность принять решение о потоплении вражеского судна или плавучего объекта.

Власти подчеркнули, что такое решение предназначено только для исключительных ситуаций.

В начале ноября прошлого года газоприёмный терминал газопровода Baltic Pipe в Дании был введён в эксплуатацию.

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