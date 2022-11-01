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Energinet: терминал газопровода Baltic Pipe ввели в эксплуатацию в Дании

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Газоприёмный терминал газопровода Baltic Pipe в Дании введён в эксплуатацию, говорится в сообщении компании Energinet.
Energinet: терминал газопровода Baltic Pipe ввели в эксплуатацию в Дании
  • Gettyimages.ru
  • © JP Black

«Проект Baltic Pipe запущен во вторник, 1 ноября... Пока с половиной от общей мощности (6700 МВт⋅ч)», — говорится в сообщении.

В компании запуск терминала назвали важной вехой, это означает, что норвежский газ теперь поступает в новый газопровод Baltic Pipe и может поставляться в Польшу через датскую газовую систему.

Ранее бывший председатель правления чешской компании Prazska plynarenska Павел Янечек высказал мнение, что Европа не сможет полностью компенсировать российский газ за счёт других источников.

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