Глава Нацразведки: дефолт в США вызовет всемирную неопределённость относительно доллара

Дефолт в Соединённых Штатах, независимо от его длительности, может вызвать глобальную неопределённость относительно доллара США, американских институтов и лидерства страны. Об этом заявила глава Национальной разведки Эврил Хэйнс.

«По нашим оценкам, вне зависимости от длительности, он [дефолт] почти наверняка создаст глобальную неопределённость вокруг стоимости доллара, институтов США и их лидерства, а также приведёт к волатильности на валютно-финансовых рынках и товарных рынках», — сказала она во время слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам.

2 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден не планирует проводить консультации с представителями конгресса по вопросам недопущения дефолта.