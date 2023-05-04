Глава Нацразведки: дефолт в США вызовет всемирную неопределённость относительно доллара
- РИА Новости
«По нашим оценкам, вне зависимости от длительности, он [дефолт] почти наверняка создаст глобальную неопределённость вокруг стоимости доллара, институтов США и их лидерства, а также приведёт к волатильности на валютно-финансовых рынках и товарных рынках», — сказала она во время слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам.
2 мая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президент США Джо Байден не планирует проводить консультации с представителями конгресса по вопросам недопущения дефолта.